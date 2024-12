Alan Patrick projeta o Inter para 2025: "Também ficamos otimistas"

Alan Patrick, um dos destaques do time no ano, fez elogios ao atual treinador. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A derrota do Inter para o Flamengo afastou qualquer possibilidade de conquista do título Brasileiro por parte dos colorados. Agora, para as duas últimas rodadas da competição, o objetivo será terminar na melhor posição possível e com a garantia de que o 2025 poderá ser melhor.

— Roger vem fazendo um excelente trabalho. O campo vem mostrando e, assim como o torcedor, nós também ficamos otimistas para o próximo ano. Vamos nos preparar bem para fazermos um excelente ano e atingirmos nossas metas. Vamos com calma e humildade. Sempre temos margem para evoluir — disse o meia Alan Patrick, após a derrota para o Flamengo, na zona mista do Maracanã.

O planejamento para 2025 já pode começar a ser traçado pela direção colorada. Mesmo com a derrota, o time de Roger Machado garantiu classificação à fase de grupos da próxima Libertadores.

Agora, para as duas últimas rodadas do Brasileirão, o objetivo será manter o time no ponto mais alto possível na tabela de classificação do Brasileirão.

— Não invalida nada do que fizemos até aqui. Foi um grande ano. Alimentamos a briga. Temos objetivos a curto, médio e longo prazo. Queremos colocar o clube na mais alta posição possível. Será importante para acabar o ano em alta — prometeu o técnico Roger Machado.

O próximo compromisso do Inter será contra o atual campeão da Libertadores. Inter e Botafogo jogam na quarta-feira (4), às 21h30, no Beira-Rio.