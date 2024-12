Vitão vira dúvida para partida do Inter contra o Botafogo 

O técnico Roger Machado pode ganhar um desfalque importante para o jogo diante do Botafogo, quarta-feira (4), no Beira-Rio. O zagueiro Vitão sentiu um desconforto muscular na derrota para o Flamengo e será reavaliado na tarde desta segunda-feira (2).

O zagueiro precisou ser substituído aos 27 minutos do segundo tempo por conta de um problema muscular na coxa direita. Depois do jogo, na zona mista do Maracanã, o relato do defensor dava conta de um desconforto, mas que já estava bem.