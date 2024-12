Vai lotar Notícia

Inter abre venda de ingressos para partida contra o Botafogo

Conforme resultado diante do Flamengo neste domingo, jogo de quarta-feira no Beira-Rio pode ter caráter de decisão do campeonato

30/11/2024 - 11h56min Atualizada em 30/11/2024 - 12h51min Compartilhar Compartilhar