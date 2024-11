Alan Patrick foi preservado no penúltimo treino do Inter antes de enfrentar o Flamengo. Apesar da ausência na atividade desta sexta-feira (29), a expectativa é de que o meia participe do trabalho deste sábado (30) e integre a delegação que viajará ao Rio de Janeiro no turno da tarde, ficando à disposição para entrar em campo no Maracanã no domingo (1º).