"Acredito no título", diz Wesley, artilheiro do Inter no Brasileirão

Wesley chegou discreto ao Inter e hoje virou protagonista de um time invicto há 16 jogos e que segue vivo na luta pelo título do Brasileirão. Menos badalado do que os gringos Borré, Valencia e Alario, o camisa 21 ganhou seu espaço de titular em função do alto desempenho atrelado a gols. O atacante recebeu a reportagem do site ge.globo e da RBS TV para uma entrevista exclusiva após o treino de quinta-feira, no CT Parque Gigante. Falou sobre a boa fase, a projeção para os jogos finais da temporada e o trabalho de Roger. Wesley credita o atual momento à chegada do treinador, que mudou seu posicionamento em campo.