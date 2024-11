O goleador do Inter no Brasileirão é um jogador inesperado, isso admitido por ele mesmo. De peça de reposição a Wanderson, uma espécie de sombra para o ponteiro, Wesley tornou-se peça fundamental na engrenagem do time ao longo de todo o ano, com Eduardo Coudet e mais ainda com Roger Machado. E agora batalha, nos três últimos jogos, para ser o artilheiro da competição.