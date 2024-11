O maior garçom do mundo: Alan Patrick lidera índices de passes para finalização

No mundo inteiro, ninguém deixa mais vezes os companheiros em situação de fazer gol do que Alan Patrick, no máximo igualou. Desde que voltou da lesão, em 25 de agosto (o que coincide com o começo da temporada europeia), o camisa 10 do Inter, entre todas as ligas acompanhadas pelo Sofascore, é quem mais deu passes decisivos. Ele é a principal arma ofensiva de criatividade do time nesta reta final do Brasileirão, e também a maior liderança do grupo, que ainda alimenta alguma esperança de título.