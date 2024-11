Colorados que pretendem ir ao Maracanã no domingo (1º) para o confronto com o Flamengo precisam estar atentos ao sistema de venda de ingressos. Os bilhetes custam R$ 80 para o público geral e R$ 40 para meia-entrada. A partida do Brasileirão está marcada para as 16h, e é válida pela 36ª rodada.