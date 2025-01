3 praias para conhecer em Ilhabela

As praias de Ilhabela, no litoral norte do estado de São Paulo, são conhecidas pelas águas cristalinas e pelos passeios de barco, que proporcionam acesso a locais de beleza rara. A ilha também é conhecida por ser uma das capitais nacionais da vela, atraindo esportistas e eventos internacionais.

Durante o verão, o destino recebe turistas em busca de suas praias de águas calmas e paisagens naturais, mas é possível visitá-lo em qualquer época do ano. O centro histórico possui uma charmosa arquitetura colonial, com diversos bares, restaurantes e lojas de artesanato. Além do mar, Ilhabela é rica em biodiversidade, com áreas de preservação ambiental que podem ser exploradas por meio de trilhas.

A hospitalidade local e a infraestrutura de qualidade garantem uma estadia confortável, com hotéis e pousadas de alto padrão, além de uma gastronomia que vai do sofisticado ao tradicional, oferecendo pratos frescos de frutos do mar e receitas caiçaras.

Veja, abaixo, três praias para conhecer em Ilhabela!

1. Praia do Curral

Uma das mais populares da ilha, com boa infraestrutura de quiosques e águas calmas para banho. É ideal para famílias e possui um pôr do sol maravilhoso.

2. Praia de Castelhanos

De acesso um pouco mais difícil, por uma trilha de 4×4 ou por meio de embarcações, é conhecida por suas ondas e é perfeita para quem busca um ambiente mais rústico e aventura.

3. Praia da Feiticeira

Com um ambiente tranquilo, é cercada por pedras e coqueiros, o que cria um visual encantador. Suas águas são calmas, perfeitas para nadar e relaxar.