Conversas Cruzadas: defender ditadura militar no Brasil é liberdade de expressão?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe José Carlos Moreira da Silva Filho, doutor em Direito e vice-presidente da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e Wambert Gomes Di Lorenzo, doutor em Filosofia do Direito e mestre em Direito do Estado e Teoria do Direito pela UFRGS, para debater a relação entre liberdade de expressão e a defesa de ditaduras.