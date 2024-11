A vitória sobre o Criciúma, por 2 a 0, nesta terça-feira (5), ampliou para 13 jogos a invencibilidade do Inter no Brasileirão, igualando a maior sequência positiva do clube na era dos pontos corridos. Autores dos dois gols diante dos catarinenses, Alan Patrick e Wesley têm sido determinantes não apenas na arrancada colorada na competição como ao longo da temporada.