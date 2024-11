Diante de um Criciúma que oferecia poucos espaços no Beira-Rio, o Inter precisou de uma cobrança magistral de Alan Patrick para abrir o placar. Após a vitória desta terça-feira (5), o treinador Roger Machado revelou que o gol do centroavante de falta, aos 43 minutos do primeiro tempo, foi previsto na palestra antes do jogo.