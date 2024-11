Europa

Homem morre após avião de carga cair próximo a uma casa na Lituânia

Acidente aconteceu enquanto aeronave fazia um pouso de emergência. De acordo com as autoridades responsáveis, causas são apuradas e nenhuma hipótese está descartada. No início de novembro, várias pessoas foram detidas no país e na Polônia pelo envio de pacotes incendiários em aeronaves para diferentes localidades

25/11/2024 - 06h35min Atualizada em 25/11/2024 - 13h31min