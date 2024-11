Foram três os filmes que ela estreou neste ano no Brasil, um mais interessante do que o outro, em uma crescente de trabalhos acertados que culminou em A Substância, considerada a grande produção cinematográfica do ano. O que poucos sabem é que o talento para brilhar no cinema vem de berço: Margaret Qualley, a queridinha do momento de Hollywood, é filha da atriz Andie MacDowell.