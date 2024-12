Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 1º de janeiro

Selton Mello e Matheus Nachtergaele voltam aos cinemas como Chicó e João Grillo. Laura Campanella / Divulgação

Estreia nos cinemas de Passo Fundo a aguardada continuação do sucesso nacional O Auto da Compadecida. Mais de vinte anos depois, João Grilo e Chicó voltam para as telonas nesta semana, com toda a malandragem já conhecida do público e as homenagens ao nordeste brasileiro.

Também chega na programação da cidade o terceiro filme da franquia Sonic. O ouriço mais famoso do mundo está de volta se unindo aos amados personagens Knuckles e Tails, e enfrentando um novo rival, também adorado pelos fãs: Shadow.

Confira a seguir a programação nas salas de cinema da cidade, as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 1º de janeiro.

O Auto da Compadecida 2

Depois de 20 anos desaparecido, João Grilo retorna à pequena aperoá para se juntar a Chicó, mas é recebido como uma celebridade na cidade. Afinal, reza a lenda que havia sido morto por bala de espingarda e ressuscitado após um julgamento que tinha o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e o próprio Jesus Cristo como juiz. Disputado como principal cabo eleitoral por dois políticos, ele faz de tudo para finalmente aplicar o golpe que vai lhe render muito dinheiro e, quem sabe, vida mansa. Só que nada sai como planejado e ele terá que recorrer à Compadecida novamente. A classificação é 12 anos.

Bella Città Shopping : às 18h30min e às 21h (de quinta a segunda-feira) e às 14h20min (terça-feira)

: às 18h30min e às 21h (de quinta a segunda-feira) e às 14h20min (terça-feira) Passo Fundo Shopping: às 16h30min, às 17h15min, às 19h30min e às 21h45min (quinta, sexta e segunda-feira), às 15h, às 16h30min, às 17h15, às 19h30min e às 21h45min (sábado e domingo), às 15h15min e às 17h30min (terça-feira), às 16h45min, às 19h e às 21h45min (quarta-feira)

Sonic 3: O Filme

A história segue o ouriço velocista Sonic, o guerreiro equidna Knuckles e a raposa voadora Tails, que agora formam uma aliança para proteger a poderosa Esmeralda Mestra. Contudo, uma nova ameaça surge quando os militares da G.U.N.descobrem que o corpo do Dr. Eggman desapareceu do local onde ocorreu a batalha final, levando a uma nova perseguição cheia de perigos, reviravoltas e ação alucinante. À medida que enfrentam esse novo inimigo, o trio de heróis precisará impedir que uma catástrofe ainda maior aconteça. A classificação é livre.

Bella Città Shopping : às 14h (de quinta a segunda-feira)

: às 14h (de quinta a segunda-feira) Passo Fundo Shopping: às 15h, às 17h, às 19h e às 21h (quinta, sexta e segunda-feira), às 14h, às 16h (sábado, domingo e terça-feira), às 18h e às 20h (sábado e domingo), às 16h30min, às 18h30min e às 20h30min (quarta-feira)

Mufasa: O Rei Leão

O babuíno Rafiki conta a lenda de Mufasa à jovem filhote Kiara, filha de Simba e Nala, com Timão e Pumba dando seus toques pessoais. Em flashbacks, a história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho até conhecer um simpático leãozinho chamado Taka, o herdeiro de uma linhagem real. O encontro casual dá início a uma jornada transformadora de um grupo extraordinário de desajustados em busca de seus destinos, cujos laços serão testados enquanto trabalham juntos para escapar de um inimigo ameaçador e mortal. A classificação é livre.

Bella Città Shopping : às 16h, às 19h e às 21h30min (de quinta a segunda-feira), às 14h e às 16h30min (terça-feira)

: às 16h, às 19h e às 21h30min (de quinta a segunda-feira), às 14h e às 16h30min (terça-feira) Passo Fundo Shopping: às 16h30min, às 21h30min e às 19h (de quinta a segunda-feira) e às 14h40min (terça-feira)

Kraven: O Caçador

Kraven vem de um lar criminoso e de uma família de caçadores. Seus poderes nascem de uma força sobrenatural e super humana que o faz um oponente destemido e habilidoso. A relação complexa com seu pai Nicolai Kravinoff o leva para uma jornada de vingança e caos para se tornar um dos maiores e mais temidos caçadores de sua linhagem. Essa é um história visceral sobre o porquê e como um dos vilões mais icônicos da Marvel foi criado. A classificação é 14 anos.

Passo Fundo Shopping: às 19h15min e às 21h30min (exceto terça-feira), às 16h30min (terça-feira)

Moana 2

Passados três anos desde a última jornada marítima, um chamado de seus ancestrais leva a jovem polinésia Moana de volta para águas perigosas e distantes da Oceania com um grupo improvável de marinheiros. Com a ajuda também do semideus Maui, ela deve quebrar uma maldição terrível que um deus cruel e com sede de poder colocou sobre uma das ilhas de seu povo. Nessa grandiosa missão, Moana e sua equipe vão desbravar novos territórios e enfrentar velhos e novos inimigos. A classificação é livre.

Bella Città Shopping : às 14h20min e às 16h20min (de quinta a segunda-feira)

: às 14h20min e às 16h20min (de quinta a segunda-feira) Passo Fundo Shopping: às 16h, às 18h e às 20h (de quinta, sexta e segunda-feira), às 14h30min, às 17h, às 19h e às 21h (sábado e domingo), às 15h e às 17h (terça-feira), às 17h30min e às 20h (quarta-feira)

Ingressos

Os preços nos cinemas de Passo Fundo variam de R$ 12 a R$ 30, a depender do pacote escolhido (convencional ou premium) e dia da semana. Veja a tabela de valores:

Cinelaser — Passo Fundo Shopping

Segunda e quarta-feira: todos pagam meia-entrada (R$ 13)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 24 e meia R$ 12 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 28 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sócios do Clube do Assinante têm direito a 50% de desconto para si e acompanhante de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pré-estreias. Para comprar os ingressos online, acesse este link.

Arcoplex — Bella Città Shopping

Quartas-feiras: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Todos os últimos sábados do mês: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 25 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 29 e meia R$ 16 (2D convencional)