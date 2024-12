Roberto Carlos, Zé Neto e Cristiano e mais: veja os shows confirmados em Passo Fundo em 2025

Roberto Carlos estará no Rio Grande do Sul entre março e abril de 2025 Jonathan Heckler / Agencia RBS

O ano de 2025 já movimenta o setor de shows em Passo Fundo, no norte do Estado. Roberto Carlos, Zé Neto e Cristiano e outros artistas nacionais estão com turnês confirmadas na cidade.

Sucessos do sertanejo, MPB e rap devem passar pelo norte gaúcho, em apresentações ainda no primeiro semestre.

Abaixo, GZH Passo Fundo lista os cantores com agenda já confirmada, com base nas principais plataformas de venda de ingressos. Confira:

Roberto Carlos

Roberto Carlos estará em Passo Fundo em março de 2025, com a turnê Eu Ofereço Flores. Este será o primeiro show do cantor no Estado, que passará também por Novo Hamburgo, Porto Alegre e Bento Gonçalves.

Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site Guichê Web, a partir de R$ 300.

Onde? Arena Gran Palazzo

Arena Gran Palazzo Quando? 27 de março de 2025

27 de março de 2025 Horário: Abertura dos portões às 19h e início do show às 21h.

Zé Neto e Cristiano

Os sertanejos Zé Neto e Cristiano estarão em Passo Fundo em março de 2025. A apresentação marca o retorno da dupla após uma pausa para tratamento de saúde desde agosto de 2024.

O show conta com sucessos do último álbum Intenso, gravado neste ano. Os ingressos já estão disponíveis para venda no Chama Tickets, a partir de R$ 80.

Onde? Arena Gran Palazzo

Arena Gran Palazzo Quando? 14 de abril de 2025

14 de abril de 2025 Horário: Abertura dos portões às 21h30min e início do show à meia-noite.

Filipe Ret

O rapper brasileiro chega a Passo Fundo no dia 15 de fevereiro, com a turnê de “FRXV”, em homenagem aos seus 15 anos de carreira. O show também comemora o lançamento do disco FRXV, com 36 faixas gravadas ao vivo. O evento tem promoção exclusiva da Rádio Atlântida.

Os ingressos custam a partir de R$ 96, e já estão a venda pelo Minha Entrada.

Onde? No Gran Palazzo

No Gran Palazzo Quando? 15 de fevereiro de 2025

15 de fevereiro de 2025 Horário: Abertura dos portões às 22h.

Roupa Nova

Roupa Nova se apresenta em Passo Fundo com a turnê comemorativa dos mais de 40 anos de história. No palco, o grupo relembra grandes sucessos como “Dona”, “A Viagem”, “Os Corações Não São Iguais”, e “Linda Demais”, além de momentos interação com o público.

Os ingressos estão à venda no Ingresso Nacional, a partir de R$ 200.

Onde? Na Arena Gran Palazzo

Na Arena Gran Palazzo Quando? 26 de abril de 2025

26 de abril de 2025 Horário: Abertura dos portões às 21h e início do show às 23h45min.

Matogrosso e Mathias

Matogrosso e Mathias se apresentam em Passo Fundo no dia 21 de fevereiro de 2025. Referência no sertanejo, a dupla tem mais de 45 anos de carreira e é conhecida pelos grandes sucessos “Tentei te esquecer”, “Solidão” e a regravação de “Boate Azul”.

Os ingressos já estão disponíveis no Minha Entrada, a partir de R$ 263.