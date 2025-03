Zé Neto & Cristiano em Passo Fundo e mais destaques da agenda cultural

Show de Zé Neto & Cristiano marca o retorno da dupla após uma pausa no ano passado. Antonio Valiente / Agencia RBS

Show nacional da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, espetáculo musical em homenagem às cantoras Zilah Machado e Lourdes Rodrigues, além de uma exposição de pintura são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo e Carazinho neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta sexta-feira (14) no norte gaúcho.

Arte das Cores

Às 19h desta sexta-feira (14) acontece a abertura da exposição Arte das Cores: Pinturas de Lusina Busato Bueno no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, em Passo Fundo. Os quadros ficam no prédio D3.

Após, às 19h30min, haverá uma aula inaugural com a artista. As atividades têm entrada gratuita e são abertas a toda a comunidade.

Show de Zé Neto & Cristiano

Os sertanejos Zé Neto e Cristiano desembarcam em Passo Fundo nesta sexta-feira (14) para um show que promete agitar a cidade. A apresentação marca o retorno da dupla após uma pausa para tratamento médico em agosto do ano passado.

A apresentação acontece na Arena Gran Palazzo com a abertura dos portões às 21h30min e início do show previsto para meia-noite. O setlist da noite inclui os sucessos do último álbum, Intenso, gravado em 2024. Os ingressos ainda estão disponíveis a partir de R$ 80.

Idade é um Sentimento

Duas cidades do norte gaúcho recebem o espetáculo Idade é um Sentimento neste fim de semana. Inédito no Brasil, a obra convida o público a refletir sobre o tempo e as infinitas possibilidades de escolhas e transformações ao longo da vida.

Em Passo Fundo, a apresentação acontece às 20h desta sexta-feira (14), no Teatro do Sesc. Já em Carazinho o espetáculo é às 18h30min de sábado (15), também no Teatro do Sesc. Os ingressos custam a partir de R$ 10.

Ela Disse-me Assim

Também no Teatro do Sesc Passo Fundo, mas no sábado (15), acontece o espetáculo musical Ela Disse-me Assim. A apresentação é às 20h e há ingressos disponíveis a partir de R$ 20.

O espetáculo é uma homenagem a Zilah Machado e Lourdes Rodrigues, cantoras que marcaram época nos palcos, bares e rádios de Porto Alegre. Com direção de Luciano Alabarse e direção musical de Arthur de Faria, o espetáculo reúne cinco intérpretes e banda excepcional para reviver a história da música no sul do país.

Bordado em cerâmica

Em comemoração ao mês da mulher, na próxima segunda-feira (17), o Original Espaço Cultural promove uma oficina de borado em cerâmica. A atividade ocorre das 18h30min às 21h, com inscrições no valor de R$ 75.