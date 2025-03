Veja os filmes em cartaz até 19 de março nos cinemas do norte e noroeste do RS

Robert Pattinson interpreta um tripulante em missão de colonização que morre e é substituído pelo clone em "Mickey 17". Warner Bros. Pictures / Divulgação

Confira a seguir a programação completa nas salas de cinema de Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Cruz Alta, Santa Rosa e Três Passos. GZH Passo Fundo traz também as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 19 de março nas cidades do norte e noroeste gaúcho.

Mickey 17

Dirigido por Bong Joo-ho, de "Parasita", e com Robert Pattinson, o Edward de "Crepúsculo", como protagonista, o longa de ficção científica acompanha Mickey, um homem enviado para colonizar o planeta gelado Nifheim. Como parte de grupo descartável, cada integrante é designado a tarefas perigosas e, quando morre, suas memórias são transferidas para um clone que continua a missão sem interrupções. Depois de seis mortes, Michey começa a perceber que sua existência não é tão simples quanto parece.

Frederico Westphalen: às 18h30min (quinta, domingo e segunda-feira), às 20h45min (terça-feira) e às 21h (sexta-feira)

às 18h30min (quinta, domingo e segunda-feira), às 20h45min (terça-feira) e às 21h (sexta-feira) Cruz Alta: às 18h30min (quinta, domingo e quarta-feira) e às 21h (sexta, sábado e terça-feira)

às 18h30min (quinta, domingo e quarta-feira) e às 21h (sexta, sábado e terça-feira) Santa Rosa: às 18h30min (quinta-feira e domingo)

às 18h30min (quinta-feira e domingo) Três Passos: às 18h30min (quinta-feira e domingo) e às 21h (sexta e terça-feira)

O Homem-Cão

A nova animação da Universal Films conta a história de um fiel cão da polícia e seu dono. Os dois são feridos em ação policial e sobrevivem em uma cirurgia de última hora que funde os dois em um só. O vilão é Pepê, o Gato, que quer clonar a si mesmo e duplicar suas habilidades criminosas. A classificação é livre.

Frederico Westphalen: às 14h30min (sábado e domingo), às 16h30min (terça-feira) e às 18h45min (sexta, sábado e quarta-feira)

Cruz Alta: às 16h30min (quinta, sexta, sábado, domingo e terça-feira) e às 18h45min (quarta-feira)

às 16h30min (quinta, sexta, sábado, domingo e terça-feira) e às 18h45min (quarta-feira) Santa Rosa: às 14h30min (sábado e domingo) e às 18h45min (sábado)

às 14h30min (sábado e domingo) e às 18h45min (sábado) Três Passos: às 14h30min (sábado e domingo), às 16h30min (sexta e terça-feira) e às 18h45min (sexta, sábado, terça e quarta-feira)

O Macaco

Adaptado de um conto do mestre do terror Stephen King, O Macaco acompanha os gêmeos Bill e Hal (Theo James), que descobrem um antigo macaco de brinquedo no sótão de seu pai. A partir daí, uma série de mortes terríveis começa a acontecer. Stephen King assina o roteiro ao lado do diretor Osgood Perkins e o longa conta com a produção de James Wan, que produziu outros filmes de terror icônicos, como Jogos Mortais, Annabelle e M3gan. Para maiores de 18 anos.

Cruz Alta: às 16h30min (quarta-feira) e às 18h45min (quinta, sexta, sábado, domingo e terça-feira)

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa

Chico Bento acorda para mais um dia na Vila Abobrinha focado em conseguir subir em sua amada goiabeira para pegar a fruta sem o dono das terras saber. O que Chico não esperava era que sua preciosa árvore estaria ameaçada pela construção de uma estrada na região, já que, para desenhar a rodovia, será preciso pavimentá-la pela propriedade de Nhô Lau. Ele reúne seus amigos Zé Lelé, Rosinha, Zé da Roça, Tábata, Hiro e toda a comunidade para acabar com o projeto da família de Genezinho e Dotô Agripino. A classificação é livre.

Cruz Alta: às 14h30min (sábado e domingo)

Moana 2

Passados três anos desde a última jornada marítima, um chamado de seus ancestrais leva a jovem polinésia Moana de volta para águas perigosas e distantes da Oceania com um grupo improvável de marinheiros. Com a ajuda também do semideus Maui, ela deve quebrar uma maldição terrível que um deus cruel e com sede de poder colocou sobre uma das ilhas de seu povo. Nessa grandiosa missão, Moana e sua equipe vão desbravar novos territórios e enfrentar velhos e novos inimigos. A classificação é livre.

Frederico Westphalen: às 16h30min (quinta, sábado, domingo, segunda e quarta-feira)

às 16h30min (quinta, sábado, domingo, segunda e quarta-feira) Cruz Alta: às 14h30min (sábado e domingo) e às 16h30min (todos os dias, exceto segunda-feira)

às 14h30min (sábado e domingo) e às 16h30min (todos os dias, exceto segunda-feira) Santa Rosa: às 16h30min (quinta-feira, sábado e domingo)

às 16h30min (quinta-feira, sábado e domingo) Três Passos: às 16h30min (quinta, spabado, domingo e quarta-feira)

Ainda Estou Aqui

Ambientada em 1970, a história retrata como a vida de uma mulher comum, casada com um importante político, muda drasticamente após o desaparecimento de seu marido, capturado pelo regime militar. Forçada a abandonar sua rotina de dona de casa, Eunice Paiva se transforma em uma ativista dos direitos humanos, lutando pela verdade sobre o paradeiro de seu marido e enfrentando as consequências brutais da repressão. O filme explora não apenas o drama pessoal de Eunice, mas também o impacto do regime militar na vida de milhares de famílias brasileiras, destacando o papel das mulheres na resistência. Com uma narrativa profunda e sensível, Ainda Estou Aqui traz à tona questões de perda, coragem e resiliência, enquanto revisita um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. A classificação é 14 anos.

Frederico Westphalen: às 21h (quinta, sábado, domingo, segunda e quarta-feira)

às 21h (quinta, sábado, domingo, segunda e quarta-feira) Palmeira das Missões: às 21h (quinta, domingo, segunda e quarta-feira)

às 21h (quinta, domingo, segunda e quarta-feira) Cruz Alta: às 18h30min (sexta, sábado e terça-feira) e às 21h (quinta, domingo e quarta-feira)

às 18h30min (sexta, sábado e terça-feira) e às 21h (quinta, domingo e quarta-feira) Santa Rosa: às 21h (quinta-feira, sábado e domingo)

às 21h (quinta-feira, sábado e domingo) Três Passos: às 21h (quinta, sábado, domingo e quarta-feira)

Better Man: A História de Robbie Williams

A superprodução narra a trajetória cheia de altos e baixos do cantor, embalada pelos grandes sucessos da sua carreira. O filme é contado de maneira única, a partir da perspectiva de Robbie. A trama acompanha sua jornada desde a infância, passando por sua experiência como o membro da boyband de sucesso Take That, até suas conquistas como artista solo recordista - enfrentando, ao longo do caminho, os desafios que a fama e o sucesso podem trazer. A classificação é 16 anos.