Clube lança projeto que busca fortalecer a educação ambiental e preservar nascentes de água em Passo Fundo

Com o objetivo de fortalecer a educação ambiental entre os jovens e criar um espaço de convivência para os associados, o Clube Comercial de Passo Fundo, no norte do Estado, lançou, na tarde desta sexta-feira (14) o projeto "Preservando Nascentes".

A ação busca oferecer aos visitantes a oportunidade de conhecer as três nascentes localizadas na área do clube que alimentam o Arroio Santo Antônio, explorar a fauna e a flora presentes no local e aprender sobre o ciclo da água até sua chegada aos rios.

O espaço começou a ser estudado em meados de 2021. Por iniciativa da antiga administração, sob comando de Nereu Grazziotin, a área, que antes era agricultável, passou por alguns processos antes de chegar ao estágio atual, conforme um dos idealizadores do projeto, Leonardo Bussolotto.

— Dentro de um contexto legal, buscamos junto aos órgãos ambientais a melhor forma de conduzir as mudanças. Obtivemos as devidas licenças e fizemos essa revitalização com trilha ecológica e com o objetivo de preservação do espaço — explica Bussolotto, advogado e especialista em Direito Ambiental.

Espaço conta com três nascentes de água. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Segundo ele, as nascentes foram preservadas com a menor intervenção possível durante as obras.

O local conta com diferentes espécies de plantas, como Araça, Ariticum, Açoita-cavalo e Ipê-amarelo, além de animais como o teiú, lebre, gambá e rã-cachorro.

Além da pista de caminhada, o parque também conta com locais para contemplação e um espaço que deve servir como sala para a educação ambiental das crianças que frequentam as escolas do município.

Neste sentido, em breve o clube deve lançar um portal onde as escolas poderão agendar o uso da estrutura e outras atividades, como trilhas guiadas.

Para o presidente do Clube Comercial, Domingos Justen, a idealização e concretização do projeto "Preservando Nascentes" reafirma o compromisso com o presente e o futuro da comunidade de Passo Fundo.