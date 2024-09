Tem artista gaúcho no Emmy!

É para aplaudir de pé! A Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão anunciou, nesta quinta-feira (19), os indicados ao Emmy Internacional 2024. E entre eles, está o gaúcho Julio Andrade, na categoria Melhor Ator, pela atuação na série Betinho: No Fio da Navalha, que está disponível no Globoplay. Os vencedores da 52ª edição do Emmy Internacional serão conhecidos no dia 25 de novembro na cerimônia em Nova York, nos Estados Unidos.



É impressionante como Julio realmente se transformou em Betinho, personagem biografado na produção: a caracterização e a atuação são dignas de uma indicação (aliás, sua terceira, em 2017 e 2018, foi cotado pelo trabalho na série 1 Contra Todos) ao principal prêmio da televisão mundial. Pensei que não veria o ator gaúcho se transformar em outra pessoa tão bem como no filme Gonzaga — De Pai para Filho (2012), em que interpretou brilhantemente o cantor Gonzaguinha (1945 — 1991), mas me enganei. Julio deixa o espectador boquiaberto com sua versão de Betinho.