No Oscar 2024, Pobres Criaturas (Poor Things) é como TÁR na premiação de 2023 da Academia de Hollywood. Novamente, temos um candidato a melhor filme que tem a direção de um homem (Yorgos Lanthimos), concorrente à estatueta de sua categoria, e o protagonismo de uma mulher, em um papel pelo qual sua atriz (Emma Stone, também produtora) é uma das favoritas. Novamente, temos um longa-metragem que foge do convencional na maneira como conta a história, o que demanda bastante trabalho do diretor de fotografia (Robbie Ryan) e do editor (Yorgos Mavropsaridis), ambos também indicados. Novamente, temos uma obra capaz de gerar um debate intenso por causa dos temas que aborda e capaz de provocar interpretações conflitantes.