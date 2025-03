O filme nota 10 que está em cartaz nos cinemas de Porto Alegre

Babu Santana e Ângelo Antônio estrelam "Oeste Outra Vez", filme escrito e dirigido por Erico Rassi. Pressphoto / Divulgação

Senhoras e senhores, acaba de estrear um filme nota 10 em três cinemas de Porto Alegre: Oeste Outra Vez, que tem sessões no CineBancários, no GNC Moinhos e na Sala Paulo Amorim.

É o faroeste dos homens tristes, o faroeste dos homens patéticos, o faroeste dos homens que não conseguem falar sobre seus sentimentos.

Escrito e dirigido por Erico Rassi, foi o grande vencedor do 52º Festival de Gramado, em 2024. Ganhou os Kikitos de melhor filme, ator coadjuvante (Rodger Rogério) e direção de fotografia (André Carvalheira).

O cineasta Erico Rassi (ao centro) com parte da equipe de "Oeste Outra Vez" no Festival de Gramado de 2024. Edison Vara / Pressphoto

Oeste Outra Vez é o segundo filme de Rassi, autor de Comeback: Um Matador Nunca se Aposenta (2017), história rodada no município goiano de Anápolis sobre um ex-pistoleiro (o último papel do ator Nelson Xavier) que, em meio às humilhações do dia a dia, decide retomar seu antigo ofício.

O novo longa também foi feito no interior de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, "bem no meio do Brasil", como frisou a produtora Cristiane Miotto no palco do Palácio dos Festivais.

A sinopse do filme é tão perfeita, que vale repetir: homens brutos que não conseguem lidar com suas fragilidades são constantemente abandonados pelas mulheres que amam. Tristes e amargurados, eles se voltam violentamente uns contra os outros.

Cena do filme "Oeste Outra Vez", rodado na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Pressphoto / Divulgação

Daí a aridez do cenário fotografado por André Carvalheira, de onde quase se pode sentir o cheiro de carniça.

Daí os casebres com tijolo à vista, iluminação precária e pias amontoadas de louça suja, trabalho da diretora de arte Carol Tanajura.

Daí a montagem sem pressa assinada por Rassi e Leopoldo Joe Nakata, traduzindo a melancolia e a pasmaceira dos personagens, homens que só têm a bebida e a bala como companheiras fiéis, sujeitos que não conseguem falar o que sentem nem quando um amigo se dispõe a ouvi-los.

Daí a presença, na trilha sonora, de canções como Eu Também Sou Sentimental (1970), de Nelson Ned: "Quem é que não teve na vida / Um problema de amor / Uma desilusão? Quem é que não guarda consigo / Uma triste saudade / No seu coração? / Quem é que não foi / Pelo menos uma vez na vida / Um bobo de alguém?".

Rodger Rogério e Ângelo Antônio em cena de "Oeste Outra Vez". O2 Play / Divulgação

O conflito é estabelecido logo de cara. Premiado por 2 Filhos de Francisco: A História de Zezé di Camargo & Luciano (2005), Ângelo Antônio tem outra ótima atuação na pele de Totó, inconformado pelo fato de a mulher encarnada por Tuanny Araújo estar agora com Durval, que é vivido por Babu Santana, laureado pela Academia Brasileira de Cinema por Estômago (2007, como coadjuvante) e por Tim Maia (2014, como melhor ator).

Os dois trocam sopapos e pontapés na estrada. Por causa da diferença de tamanho, naturalmente Totó leva a pior. A perna ferida é o de menos, o que dói é a solidão. "Não dá para arranjar uma mulher menos complicada?", pergunta um interlocutor. "Eu gosto muito dela", ele responde.

A solução, então, é tirar Durval do caminho: Totó decide contratar um velho pistoleiro que usa chapéu e se movimenta a cavalo, Jerominho (Rodger Rogério, visto em Bacurau e Pacarrete). É aí que Oeste Outra Vez vai realçar suas características de faroeste.

Ao mesmo tempo, a entrada em cena de Jerominho permite uma aproximação com o cinema dos irmãos Coen (eles também adeptos do gênero, vide Onde os Fracos Não Têm Vez, Bravura Indômita, A Balada de Buster Scruggs), marcado por personagens patéticos que se envolvem em uma trama cheia de erros e imprevistos e por uma mistura de humor com violência.

Na interação de Totó com Jerominho, salta aos ouvidos outra virtude do filme: os diálogos milimetricamente escritos, que sabem extrair o melhor dos atores. O matador veterano tem um coloquialismo saboroso e reiterativo. O protagonista é dado a declarações enviesadas:

— Vamos dizer que acontecesse uma coisa ruim com uma pessoa, e no dia seguinte o senhor recebesse um envelope. Quanto dinheiro precisaria ter dentro desse envelope?

Em uma última tentativa de convencer Durval a se separar, para que a mulher reatasse com ele, Totó solta outra pérola ao ameaçar o rival:

— Se alguém te falasse que hoje é o último dia da tua vida, você faria alguma coisa diferente? Porque se você fizesse, talvez não fosse o último dia da tua vida.

A rebatida seca de Durval é tão mortal quanto um tiro de espingarda:

— Alguém já voltou para você?

