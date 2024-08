A conquista do Kikito de melhor filme por Oeste Outra Vez no 52º Festival de Cinema de Gramado foi como marcar o gol da virada e do título no último minuto de jogo. Na verdade, do ponto de vista numérico, nem houve virada na cerimônia realizada na noite deste sábado (17) no Palácio dos Festivais. O excelente faroeste rodado na Chapada dos Veadeiros pelo diretor goiano Erico Rassi saiu com menos prêmios do que a contestada comédia criminal-culinária Estômago 2: O Poderoso Chef, do paranaense Marcos Jorge. Mas levou o mais importante, evitando o que, pelo menos entre os críticos, seria considerada uma tremenda zebra.