O melhor faroeste de 2024 é do Brasil e está competindo pelos Kikitos no 52º Festival de Cinema de Gramado. Escrito e dirigido por Erico Rassi, Oeste Outra Vez abriu a programação do Palácio dos Festivais na noite desta segunda-feira (12), quando também foram exibidos os seis primeiros curtas nacionais da disputa, com destaque para o gaúcho Pastrana, de Melissa Brogni e Gabriel Motta.