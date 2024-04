O cinema chileno vive uma grande fase. Premiado pela crítica na mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes do ano passado, Os Colonos (Los Colonos, 2023) é outro baita filme do país que venceu o Oscar internacional com Uma Mulher Fantástica (2015), de Sebastián Lelio, disputou a estatueta de melhor documentário com O Agente Duplo (2020) e A Memória Infinita (2023), ambos assinados por Maite Alberdi, e nos brindou com títulos como Ema (2019), de Pablo Larraín, Imersão (2021), de Nicolás Postiglione, e 1976 (2022), de Manuela Martelli.