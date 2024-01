Um semáforo pegando fogo é o que aparece na primeira imagem de Ema (2019), filme do chileno Pablo Larraín em cartaz a partir desta quinta-feira (4) na plataforma de streaming Reserva Imovision (que pode ser acessada via Amazon Prime Video). O simbolismo é evidente: daqui em diante, o caminho será de transgressão. A protagonista — que no fim da cena surge com um lança-chamas nas mãos — atravessará sinais supostamente fechados, seguindo a linha reta de seus desejos e induzindo os demais personagens a fazer curvas arriscadas em suas vidas. Em vez de um caos urbano, há um caos emocional — inclusive para o espectador, que pode se flagrar em um congestionamento de sentimentos conflitantes diante do que vê na tela.