Kaique foi o jogador maior minutagem do futebol mundial em 2024. DIEGO LIMA / AFP

Acertado com o Inter, Kaique Rocha foi titular absoluto do Athletico-PR na última temporada. Foram 61 jogos pelo clube que acabou rebaixado no Brasileirão.

O zagueiro de 23 anos começou bem o ano de 2024, com boas atuações no Estadual. Porém, depois não conseguiu ter o mesmo nível, segundo Daniel Piva, do Globo Esporte do Paraná.

— É um atleta jovem e que até o ano passado tinha poucos jogos como profissional. Oscilou bastante. Começou o ano bem no Campeonato Paranaense, especialmente com a bola nos pés, mas não manteve o nível na sequência, especialmente no Campeonato Brasileiro — explicou.

Segundo o jornalista, os problemas relacionados à competição nacional marcaram Kaique Rocha como um dos personagens do rebaixamento.

— Acabou sendo um dos símbolos da queda. Muitos gols ocorreram em erros individuais dele, como no jogo contra o Vitória, que acabou sendo o último dele pelo Athletico-PR — detalhou.

O zagueiro, além disso, foi o jogador maior minutagem do futebol mundial em 2024, após ser titular em 56 partidas, atuando pelo Campeonato Paranaense, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana. Ele somou 5.144 minutos nesta última temporada.

De acordo com o Sofascore, sua média de desarmes por jogo é de 1,2, com destaque para bolas recuperadas a cada compromisso: quatro. Kaique ainda concedeu três assistências para gol em 2024.

Atualmente livre no mercado, Kaique deve ser anunciado em breve pelo Colorado, segundo o colunista de GZH Vaguinha. Esta será a sua segunda passagem pelo Beira-Rio: ele defendeu o Inter em 23 partidas entre 2021 e 2022, após ser emprestado pela Sampdoria.