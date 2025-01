Elefante-marinho vira atração para banhistas na praia de Salinas, em Cidreira

Banhistas se reúnem em volta do elefante-marinho.

Um elefante-marinho chamou a atenção de banhistas que estavam no sábado (4) na praia de Salinas, em Cidreira, no Litoral Norte.

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível visualizar que o animal se tornou o centro das atenções, com várias pessoas se aproximando para tirar fotos e gravar vídeos .

Apesar da cena inusitada, especialistas recomendam que a população não se aproxime do mamífero , para evitar o contágio de doenças e possíveis reações agressivas.

De acordo com a Patrulha Ambiental (Patram) do 1° Batalhão Ambiental da Brigada Militar, o elefante-marinho é o mesmo registrado há cerca de duas semanas próximo do local.