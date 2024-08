O filmaço que foi um fracasso

Os números não mentem: Furiosa: Uma Saga Mad Max (Furiosa: A Mad Max Saga, 2024), que estreia nesta sexta-feira (16) na plataforma Max, foi um retumbante fracasso comercial. Custou US$ 168 milhões, fora os gastos com marketing, e arrecadou US$ 172,7 milhões nas bilheterias. O prejuízo colocou em xeque os planos do cineasta australiano George Miller de realizar novas aventuras no mundo pós-apocalíptico que criou há 45 anos.