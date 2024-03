Ao espinafrar Matador de Aluguel (2024), refilmagem que ninguém esperava e ninguém precisava lançada no dia 21 pelo Amazon Prime Video, leitores da coluna e seguidores das redes sociais fizeram uma ressalva: gostaram da pancadaria com os personagens do ator Jake Gyllenhaal e do lutador de MMA Conor McGregor. Mas nem as cenas de ação me impressionaram, porque pelo menos dois títulos sul-coreanos, ambos disponíveis no streaming, subiram muito a régua nesse quesito: A Vilã (2017), no Star+ e no Looke, e Carter (2022), na Netflix.