Estreia nesta segunda-feira (18) na Netflix Drive my Car (Doraibu mai Kâ, 2021), vencedor do Oscar internacional dois anos atrás, representando o Japão, e concorrente nas categorias de melhor filme, direção (Ryûsuke Hamaguchi) e roteiro adaptado (parceria do cineasta com Takamasa Ôe, a partir de contos do escritor Haruki Murakami.