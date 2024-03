O Oscar fez as pazes com o público na noite deste domingo (10) ao consagrar Oppenheimer (2023). Foram sete estatuetas douradas recebidas na 96ª cerimônia de premiação, realizada no Teatro Dolby, em Los Angeles: melhor filme, direção (Christopher Nolan), ator (Cillian Murphy), ator coadjuvante (Robert Downey Jr.), fotografia (Hoyte van Hoytema), edição (Jennifer Lame) e trilha sonora original (Ludwig Göransson).