Por coincidência, estrearam nesta quinta-feira (7) nos cinemas de Porto Alegre dois filmes que estão entre os principais esnobados pelo Oscar, com cerimônia de premiação marcada para este domingo (10): Garra de Ferro (The Iron Claw, 2023) e Todos Nós Desconhecidos (All of Us Strangers, 2023). Ambos têm virtudes que poderiam ter sido reconhecidas pela Academia de Hollywood, mas acabaram completamente ignorados.