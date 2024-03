Só uma gigantesca reviravolta, digna dos filmes do próprio Christopher Nolan, tira de Oppenheimer (2023) o Oscar de melhor filme na cerimônia deste domingo, 10 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles. A cada troféu prévio, a cinebiografia assinada pelo diretor inglês aumentou o favoritismo atribuído em 23 de janeiro, quando despontou como líder em indicações — são 13, contra as 11 de Pobres Criaturas — da 96ª premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.