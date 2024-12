NBA suspende jogadores dos Mavericks e dos Suns após briga e expulsões

Naji Marshall, do Dallas Mavericks, dá soco em Jusuf Nurkic, do Phoenix Suns.

A confusão generalizada aconteceu no terceiro quarto da partida disputada em Phoenix. O pivô Nurkic, dos Suns, acertou o rosto do rival Daniel Gafford com o cotovelo numa falta de ataque. Os jogadores dos Mavericks foram tirar satisfações e a situação ganhou contornos de tensão. Alvo da cobrança dos adversários, Nurkic desta vez agrediu Marshall, que revidou com um soco.