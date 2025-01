As 10 imagens que marcaram o ano do Juventude em 2024

Thiago Carpini foi vice-campeão Brasileiro da Série B com o Juventude em 2023 Neimar De Cesero / Agencia RBS

O começo de ano para o torcedor do Juventude foi de suspense. Após o acesso à Série A, o técnico Thiago Carpini era o queridinho do mercado da bola. O treinador quase fechou com o Santos, mas recusou a proposta após reuniões. Depois, o profissional deu uma entrevista polêmica para a Rádio Itatiaia sobre um possível interesse do Cruzeiro, que não se confirmou. Por fim, quando o time começou a pré-temporada, o São Paulo pagou a multa e levou Carpini.

RETORNO DEPOIS DE 10 ANOS

Roger Machado levou o Juventude à final do Gauchão. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

A direção alviverde escolheu Roger Machado para substituir Thiago Carpini. Fora do mercado desde ter treinado o Grêmio na Série B de 2022, o técnico fechava com o Juventude. Aliás, a primeira vez que Roger comandou um time foi o próprio alviverde, em 2014.

MIL JOGOS

Nenê adiou a aposentadoria e jogará no Juventude em 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Nenê completou mil jogos oficiais na carreira pelo Juventude. A partida 1000 do atleta foi o duelo de ida da final do Gauchão contra o Grêmio, no Estádio Alfredo Jaconi, que terminou em 0 a 0. Neste ano, Nenê também concedeu a sua única entrevista exclusiva a um veículo de comunicação de Caxias do Sul. Ele esteve na Casa RBS, na Festa da Uva, no programa Show dos Esportes.

QUASE BI

Juventude perdeu o vídeo gaúcho para o Grêmio no primeiro semestre. Porthus Junior / Agencia RBS

Depois de 26 anos, o Juventude tentava conquistar o bicampeonato gaúcho. O time acabou derrotado para o Grêmio, em Porto Alegre, no jogo de volta da final e ficou com o vice. O Tricolor venceu pelo placar de 3 a 1.

TRAGÉDIA NO RS

Jogadores do Juventude ajudaram as pessoas com doações. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O mês de maio ficou marcado na vida de todos os gaúchos. O Rio Grande do Sul recebeu a solidariedade dos demais estados e de outros países do mundo para enfrentar a pior enchente da sua histórica. O futebol parou e os atletas do Juventude ajudaram as pessoas perderam tudo com a chuva. Jogadores distribuíram donativos e arrecadaram mantimentos para os desabrigados.

ESMERALDAS NA ELITE

Time feminino do Juventude conquistou vaga na Série A do Nacional. Nathan Bizotto / E.C.Juventude/Divulgação

No dia 9 de julho, as esmeraldas escreveram mais um capítulo da história alviverde no futebol feminino. Em um jogo que começou em um dia e terminou no outro, a equipe da Serra empatou com Fortaleza em 2 a 2 e conquistou o acesso à Série A1 do Brasileirão. A partida começou na segunda dia 8, mas foi interrompida pela neblina. Os últimos minutos foram concluídos no dia seguinte.

JAIR VOLTOU

Técnico Jair Ventura não conseguiu manter a boa fase do time. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Jair Ventura foi o escolhido para substituir Roger Machado, que deixou o Juventude para assumir o Inter após o alviverde eliminar o colorado na Copa do Brasil. A memória afetiva pegou o Verdão devido à campanha de permanência na elite de 2021 realizada pelo treinador no Estádio Alfredo Jaconi. Contudo, o venturismo estava com prazo de validade vencido.

BRONCA ALVIVERDE

Técnico Roger Machado foi alvo de protesto no retorno ao Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

Após deixar o Juventude, o técnico Roger Machado retornou ao Jaconi no mês de setembro, mas como visitante. Sob o comando do Inter, ao entrar em campo, o treinador foi recebido com uma chuva de notas falsas de dinheiro com o seu rosto. Uma sonora vaia foi ouvida na casa alviverde.

RESGATOU O PAPO

Técnico Fábio Matias foi a aposta do Verdão para evitar o rebaixamento. Porthus Junior / Agencia RBS

Ele chegou com a contrariedade do torcedor, mas dentro de campo conquistou a confiança dos jogadores e dos torcedores. Fábio Matias foi uma escolha certeira da direção alviverde. O técnico fez o time voltar a ter intensidade e ser compacto.

A PERMANÊNCIA

Partida no Morumbi garantiu a permanência do Juventude na Série A. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação