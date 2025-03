Marcelo Melo cai para favoritos na primeira rodada de Indian Wells ao lado de Alexander Zverev

Zverve e Melo não tiveram forças para vencer favoritos, Corinne Dubreuil / ATPTour

O brasileiro Marcelo Melo se despediu precocemente do Masters 1000 de Indian Wells. Jogando ao lado do alemão Alexander Zverev, o mineiro foi eliminado logo na primeira rodada da competição após derrota para os cabeças de chave número 2, o finlandês Harri Heliovaara e o britânico Henry Patten. A dupla venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 1h03min de partida.

Com a vitória, Heliovaara e Patten garantiram vaga nas oitavas de final e agora enfrentarão o indiano Yuki Bhambri e o sueco André Göransson na próxima fase. Já Marcelo Melo volta suas atenções para o Masters 1000 de Miami, onde jogará ao lado do gaúcho Rafael Matos em busca de um melhor desempenho.

— Hoje não deu para nós aqui. Eles jogaram realmente muito bem. Não conseguimos encontrar uma forma de jogo para ter mais chance. Tivemos break point para passar na frente no segundo set, de repente poderia ter mudado um pouco, mas é assim mesmo quando a gente não consegue aproveitar as poucas oportunidades. Uma dupla que praticamente é a melhor que está jogando na atualidade. Eles têm uma confiança, sacam muito bem. Então essa pequena oportunidade que a gente teve precisa aproveitar quando é um time assim. E não conseguimos — afirmou Melo.

A partida começou equilibrada, com as duplas confirmando seus serviços até o sexto game do primeiro set. No entanto, Heliovaara e Patten conseguiram uma quebra crucial, que desestabilizou a parceria entre Melo e Zverev. A partir desse momento, os cabeças de chave número 2 dominaram o confronto e fecharam a parcial em 6/2. Um dos destaques do set foi a quantidade de aces: os vencedores dispararam cinco, enquanto Melo e Zverev fizeram quatro.

No segundo set, o domínio da dupla finlandesa-britânica ficou ainda mais evidente. Com um jogo agressivo e poucos erros, Heliovaara e Patten abriram rapidamente 4/1 no placar. Sem dar chances para reação, administraram a vantagem até fecharem a partida com um 6/3, confirmando a classificação para as oitavas de final.