Morre um dos últimos pracinhas gaúchos

Morreu no sábado (28), em Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, um dos últimos combatentes gaúchos na Segunda Guerra Mundial. Taltíbio de Mello Custódio, o Cabo Custódio, faleceu no dia em que completou 104 anos de idade. A causa da morte não foi informada.

Natural de Júlio de Castilhos, Custódio nasceu em 1920. Já na adolescência, tinha o sonho de se tornar militar. Ingressou no Exército tão logo completou 18 anos, alistando-se em Santo Ângelo, na região das Missões. O corpo miúdo, porém, quase o impediu de envergar a farda verde-oliva.

— Eu lembro do médico falando no dia da inspeção: “Mas esse rapaz não dá, é muito franzino e quartel a Cavalaria não é brincadeira, capaz de não aguentar" — relembrou em entrevista à RBS TV.

Custódio serviu por seis anos até ser convocado para engrossar as tropas brasileiras que iriam lutar na Europa. Viajou por 27 dias e 27 noites ao lado de milhares de militares em um navio com 30 metros de comprimento e oito metros de largura. Na Itália, participou do maior feito da Força Expedicionária Brasileira (FEB), a tomada do Monte Castello, na qual morreram mais de cem brasileiros. A conquista da fortificação sob domínio alemão no topo dos Apeninos foi fundamental para permitir o avanço das tropas aliadas pelo norte do território italiano.

— Aquele dia que nós embarcamos pra ir embora pra guerra, aí eu senti um friozinho. O navio apitou e começou a ser largado. Mas o que mais me marcou foi o primeiro contato com o alemão, me tremia as carnes sem querer — contava Custódio.

De volta ao Brasil, o cabo casou e teve quatro filhos. Em casa, mantinha a sala decorada com lembranças do tempo na caserna. A parede da sala é repleta de fotografias da carreira militar, quadros, homenagens e um mapa usado pela tropa para desbravar as colinas italianas. Ele também guardava um capacete de aço usado na guerra, além das oito medalhas conquistadas.

A mais recente, Custódio recebeu no mês passado. No dia 27 de novembro, o comandante da 3ª Divisão de Exército, general Paulo Roberto Rodrigues Pimentel foi pessoalmente à casa do pracinha, em Júlio de Castilhos, entregar-lhe a medalha “Tributo à FEB”, pela preservação e difusão da memória histórica dos militares brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial.