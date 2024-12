Familiares e amigos se despedem de Paulo Ricardo Fuchina, um dos grandes nomes da TV e do rádio de Passo Fundo

Paulo Ricardo também era apaixonado pelo tradicionalismo, área pela qual colecionou troféus. Arquivo Pessoal / Divulgação

Durante a manhã deste sábado (28), familiares e amigos se despediram do comunicador Paulo Ricardo Fuchina dos Santos, que morreu por volta das 16h de sexta-feira (27), em Passo Fundo.

Considerado um dos grandes nomes da televisão e do rádio do norte gaúcho, Paulo Ricardo tinha 67 anos e estava desde o último domingo (22) na UTI do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).

Segundo a família, a causa da morte foi o enfraquecimento do coração, decorrente de um derrame. Há cerca de 10 anos, o comunicador também lutava contra um câncer no pulmão e a diabetes.

Paulo Ricardo atuou por 18 anos no Grupo RBS, primeiramente como locutor da Rádio Atlântida e posteriormente apresentando jornais na RBS TV. Ele também foi locutor noticiarista da Rádio Planalto e atuou na TV Câmara de Passo Fundo.

Apaixonado pelo tradicionalismo, o comunicador participou de diversos festivais e venceu concursos de poesia gaúcha.

Seu velório ocorreu na Sala Esmeralda do Memorial Vera Cruz. A cerimônia de despedida foi realizada no anfiteatro do próprio Memorial às 13h.

Destaque aos 14 anos

Natural de Canoas, na Região Metropolitana, ainda criança Paulo Ricardo Fuchina dos Santos foi morar em Santa Rosa, no noroeste gaúcho, junto dos pais e mais cinco irmãs.

Aos 14 anos, ele se candidatou para trabalhar na portaria e recepção de uma rádio de Santa Rosa. Porém, o dono do meio de comunicação se encantou por sua grave voz e pediu para que Paulo Ricardo fizesse um teste na locução. Após ler um texto dentro do estúdio, ele foi imediatamente contratado e, no outro dia, já estava apresentando o jornal matutino da rádio, ao lado do próprio chefe.

Após atuar em emissoras de Santa Rosa e Santo Ângelo, Paulo Ricardo foi convidado para trabalhar em Passo Fundo, na Rádio Planalto, por volta de 1980. Lá, o comunicador passou a maior parte de sua trajetória na comunicação. Paulo Ricardo também trabalhou na antiga Rádio Passo Fundo e em uma rádio de Carazinho.

Trajetória de sucesso no Grupo RBS

Enquanto atuava na cidade que fica a cerca de 47 km de Passo Fundo, o comunicador recebeu um convite para voltar à capital do Planalto Médio, dessa vez para trabalhar na Rádio Atlântida. Visto como uma grande oportunidade, o chamado foi aceito na hora.

Na Atlântida o locutor iniciou o trabalho em pequenos horários. Porém, com o passar do tempo, ele foi se destacando e ficou famoso ao apresentar um programa noturno de muito sucesso, chamado Recado pra ti.

Falando com GZH Passo Fundo, um dos filhos do comunicador, Saulo Tiago Covatti dos Santos, 41 anos, contou que a ida do pai do rádio para a televisão aconteceu após uma conversa de corredor.

— O pai nos contava que um dia passou por um chefe no corredor e perguntou “quando vão me dar a chance de fazer um teste para a bancada do jornal?”. Após ser aprovado no teste, ele foi âncora por 12 anos como apresentador local do Jornal do Almoço e do RBS Notícias. Juntando o tempo de Atlântida, foram 18 anos de Grupo RBS, um período que guardou com carinho, tanto que participava de um grupo no WhatsApp com colegas antigos — disse Saulo.

Paixão pelo tradicionalismo e pela família

Além da comunicação, outra grande paixão de Paulo Ricardo era o tradicionalismo. Com uma trajetória na área que teve início em 1992, após ser declamador convidado de um rodeio, o comunicador recebeu diversos prêmios e até gravou dois CDs de poesia gaúcha.

Dentre suas principais premiações, estão um troféu do Rodeio de Vacaria e um do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart).

Apesar da grande paixão pela comunicação e pelo tradicionalismo, os familiares contam que nada superava o amor de Paulo Ricardo pela sua família.

Classificado como um ótimo marido, pai, avô e sogro, o comunicador escolheu Passo Fundo para viver, após conhecer na década de 1980 o amor de sua vida, dona Marisa. Da relação entre os dois, nasceram dois filhos: Saulo Tiago Covatti dos Santos, 41, e Ezequiel Daciano Covatti dos Santos, 37. Paulo Ricardo e Marisa completariam 43 anos de casados no próximo dia 2 de janeiro.

De acordo com Saulo, Paulo Ricardo era um pai carinhoso e amoroso, que seguidamente era flagrado fazendo juras de amor à esposa. Além da dedicação para a família, o casal também participava de grupos de “tios” na Igreja Católica, como o Curso de Liderança Juvenil Cristã (CLJ).

— O pai sempre foi uma pessoa que não guardava as coisas para ele. Sempre passava adiante o que sabia, gostava de ensinar e demonstrar carinho por todos. Além de um grande pai, ele também foi um avô muito carinhoso com minha filha, Helena, que fará 3 anos agora em janeiro. Foi pouco tempo para conviver com ela, mas tenho certeza que foi marcante — contou Saulo.

Ezequiel, o filho mais novo do casal, classifica o pai como um grande exemplo de amor ao próximo e de dedicação à família. De acordo com ele, Paulo Ricardo tinha um grande objetivo na vida: deixar um legado.

— Ele sempre falava que o homem, quando vem para a Terra, precisa deixar um legado. E o dele foi de ser a melhor pessoa possível. Ver todo esse carinho que estamos recebendo através da figura do nosso pai mostra que ele realizou seu maior sonho. Saber que ele fez diferença na vida das pessoas é o que nos conforta nesse momento difícil — afirma Ezequiel.