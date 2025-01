Homem é preso após tentativa de homicídio em praça de Bento Gonçalves

Um homem de 21 anos foi preso na tarde de sábado (28) em Bento Gonçalves , na Serra, suspeito de balear outro jovem em uma praça , no bairro Vila Nova. A vítima de 18 anos foi atingida por tiros no tórax e encaminhado ao hospital em estado grave. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Após a fuga do suspeito, a Brigada Militar (BM) deteve ele cerca de uma hora após o tiroteio, que aconteceu por volta das 14h30min do sábado. De acordo com a BM, o homem tem antecedentes por roubo a pedestre e confessou a autoria do crime.