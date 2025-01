Jovem morre após acidente de trânsito em Bento Gonçalves

O veículo era conduzido por um homem de 33 anos. Corpo de Bombeiros Militar / Divulgação

Uma jovem de 24 anos, identificada como Angélica Silveira, morreu na manhã desta segunda-feira (30) após ter sofrido um grave acidente de trânsito na manhã do último sábado (28), em Bento Gonçalves. O veículo em que ela estava colidiu contra um muro na Rua Garibaldi, no bairro São Francisco. Outras duas pessoas ficaram feridas no acidente, mas não correm risco de morte.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, uma guarnição foi acionada por volta das 5h do sábado para atender a ocorrência. Chegando no local, encontraram um veículo Fiat Siena destruído após ter colidido contra um muro.

No carro, conduzido por um homem de 33 anos, também estavam outras duas vítimas, sendo uma delas Angélica e um jovem de 18 anos. Todos foram encaminhados com auxílio de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Tacchini para atendimento médico.

Desde então, Angélica estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas morreu às 9h desta segunda. Os outros dois homens seguem internados, em estado estável.