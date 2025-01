Com intensificação do trabalho de inteligência, 1ª Delegacia de Caxias do Sul aumenta em quase 400% o número de prisões em 2024

Na tarde de segunda-feira (30), um homem de 49 anos foi preso preventivamente pela suspeita de estupro contra a enteada de 16 anos. Divulgação / Divulgação

A 1ª Delegacia de Polícia Distrital de Caxias do Sul encerra 2024 com um aumento de quase 400% no número de prisões no comparativo com 2023. De janeiro até 30 de dezembro, os agentes prenderam 129 pessoas. No mesmo período do ano passado, 26 pessoas foram encaminhadas ao sistema prisional.

À frente da delegacia, o delegado Rodrigo Kegler Duarte explica que o aumento expressivo está vinculado à intensificação dos trabalhos do setor de inteligência e também um direcionamento da atenção para aqueles que estão na condição de foragidos.

— No começo do ano, nós constatamos uma grande quantidade de mandados judiciais em aberto e começamos, então, a trabalhar em cima disso. Fizemos um mapeamento e designamos um pessoal específico para fazer esse trabalho. O dever está cumprido e nós já temos uma meta de ano que vem tentar alcançar e também superar esse índice de capturas — ressalta.

As prisões realizadas pela 1ª Delegacia de Polícia Distrital são pelos mais variados tipos de crimes. O último caso de 2024 é considerado simbólico para o delegado Duarte. Na tarde de segunda-feira (30), um homem de 49 anos foi preso preventivamente pela suspeita de estupro contra a enteada de 16 anos. Segundo as investigações, a vítima seria abusada pelo suspeito desde os cinco anos.

— Uma história bem triste que fez com que a gente, no penúltimo dia do ano, desse um gás a mais e conseguisse recolher esse indivíduo para o sistema penitenciário — diz o titular da 1ª DP.

A 1ª Delegacia de Polícia Distrital é responsável pelas investigações de crimes registrados na área central de Caxias do Sul. As capturas de foragidos, no entanto, ocorrem em todas as regiões do município. Ao todo, a delegacia conta uma equipe de 10 agentes.

Com os resultados de 2024, a 1ª DP figurou no terceiro lugar, no interior do Estado, no número de prisões. Denúncias de foragidos ou outros crimes podem encaminhados pelo WhatsApp (54) 98414-1808. Há garantia do sigilo da fonte.