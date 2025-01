Homem é preso após usar espingarda para interromper protesto em Caxias do Sul 

O homem foi preso em flagrante pela BM e a espingarda calibre 12 foi apreendida. 12° BPM / Divulgação

Um homem de 55 anos foi preso nesta quinta-feira (2) após atirar para o alto com uma espingarda no bairro Belo Horizonte, em Caxias do Sul. De acordo com a Brigada Militar (BM), o fato ocorreu devido um protesto que ocorria na frente da casa do homem.

Conforme as informações do 12° Batalhão de Polícia Militar, os agentes foram acionados e, quando chegaram no local, verificaram que cerca de 50 pessoas protestavam em frente à casa do homem.

O protesto foi organizado pelas famílias de crianças participantes do projeto Favelar, que desenvolve ações sociais de revitalização de espaços. De acordo com Andrigo Martins, organizador do projeto, uma escadaria, ao lado da casa do homem preso, estava sendo revitalizada:

— A gente envolveu duas mil crianças de oito escolas municipais e a comunidade. É uma iniciativa pra dar melhorias para o bairro, não só na parte estética, mas principalmente na parte de acessibilidade. A gente ia colocar corrimões, bancos... — explica.

De acordo com Martins, o trabalho no mural, ao lado da escadaria, estava pela metade, porque uma parte foi adiantada antes das festas de final de ano.

— Na quinta pela manhã, o mural foi destruído por esse senhor. Eu filmei e coloquei nas redes sociais e isso promoveu uma indignação da própria comunidade. O pessoal, por conta, se movimentou e pediu que a gente fizesse uma manifestação pacífica. Eles fizeram cartazes, as crianças levaram panelas e a gente foi até essa escadaria que fica ao lado da casa desse senhor — relembra Martins.

Segundo o organizador do projeto, enquanto o protesto ocorria, o homem saiu de casa com uma espingarda e atirou:

— Não demorou muito para que ele saísse e puxasse uma arma, querendo causar pânico nas pessoas — afirma.

Ainda de acordo com Martins, antes do início dos trabalhos do Projeto Favelar, a comunidade foi consultada e informada sobre o que seria feito:

— Ele mesmo foi de acordo. A resposta que a gente teve é que ele não se agradou com o tempo (para execução do projeto) e nem com a estética do que estava sendo feito — relata.