Inquérito sobre morte de homem esfaqueado em praça de Bento Gonçalves deve ser concluído até sexta-feira

Crime aconteceu à luz do dia, no centro de Bento.

O inquérito policial que apura a morte de Rui das Merces Alcântara Fontes, 36 anos, deve ser concluído até a sexta-feira (27). A informação foi repassada pelo titular da 1ª Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves, Ederson Bilhan. O homem morreu após ser esfaqueado na Praça Bartholomeu Tacchini, no centro de Bento Gonçalves, no dia 19.

A esposa de Fontes foi ouvida nesta semana. No entanto, o delegado afirma que não pode dar mais detalhes sobre o depoimento neste momento . O inquérito está em fase final de execução, e diligências policiais ainda devem ser executadas. Na última semana, a Polícia Civil localizou um revólver calibre .357 e 50 munições na casa do suspeito do crime .

A agressão que vitimou Fontes aconteceu por volta do meio-dia do dia 19, em pleno o centro de Bento. Pessoas que presenciaram a situação relataram que o caso começou quando o agressor urinava na parede de um prédio junto à praça. A mulher que estava com uma criança viu e começou a discutir com ele. O bate-boca durou cerca de cinco minutos.