Homem morre após sofrer descarga elétrica enquanto instalava banheira em Caxias

Um homem, identificado como Johnatan Amaral Guedes, 33 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava , na tarde desta quinta-feira (6), em Caxias do Sul. O caso foi registrado por volta das 17h, em uma casa na Rua Irma Pienegonda Bettega, no bairro São Giácomo.

De acordo com o delegado plantonista Raone Nogueira, o acidente aconteceu no momento em que a vítima realizava a instalação de uma banheira de hidromassagem. O Samu atestou o óbito no local.