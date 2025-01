Acidente deixa dois mortos e um ferido na RS-330; vítimas estavam em uma mesma moto, diz CRBM

Duas pessoas morreram e uma terceira está internada em estado grave após um acidente na RS-330, em Tenente Portela. A colisão frontal envolvendo um carro e uma motocicleta aconteceu às 3h deste domingo (29), na Região Noroeste do RS.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, as três vítimas estavam na motocicleta. Devido ao impacto, um homem, de 24 anos, e uma mulher, de 23 anos, morreram no local.

Leia Mais Três pessoas ficam feridas em acidente na BR-285, em Carazinho

Uma adolescente, de 17 anos, foi socorrida com ferimentos graves e encaminhada para atendimento médico no Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela. Quando a equipe da Brigada Militar chegou ao local, o motorista do carro não foi encontrado.

Ainda de acordo com o Comando Rodoviário, pelos vestígios encontrados no local, o veículo Renault Sandero transitava no sentido Miraguaí a Tenente Portela, já a motocicleta Honda CG 125 Fan transitava no sentido contrário. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas.