Prazo para pagar IPVA com desconto máximo se encerra e arrecadação em Passo Fundo é de R$ 43,8 milhões 

Pagamento antecipado com o desconto máximo do imposto se encerrou na segunda-feira (30). Bruno Todeschini / Agencia RBS

Cerca de 25,4 mil pessoas realizaram o pagamento antecipado com o desconto máximo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) até segunda-feira (30) em Passo Fundo, no norte gaúcho. O número representa 30% dos 85.856 veículos tributáveis no município.

Até o momento, já foram arrecadados R$ 43,8 milhões com o IPVA. O pagamento total do imposto pode representar uma receita de R$ 133,9 milhões aos cofres públicos, valor 7,6% maior que o arrecadado em 2024.

Quem realizou o pagamento antecipado garantiu o desconto de 6% sobre o valor total do imposto, além de ficar livre da variação da Unidade Padrão Fiscal do Rio Grande do Sul (UPF/RS). Os pagantes também puderam utilizar os descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão, somando 28,13% de descontos no IPVA.

— Os pagamentos estão dentro da normalidade. Geralmente em torno de um terço dos contribuintes aproveitam o desconto máximo. Neste ano, o maior desconto foi concedido para os pagamentos realizados entre 11 a 30 de dezembro que, além do desconto de 6%, também tiveram o de 4,63%, que é decorrente da não aplicação da variação da UPF/RS ocorrida no ano de 2024 — explica o delegado da Receita Estadual, Paulo Roberto Schneider.

Para quem pagar o imposto em 2025, até 31 de janeiro terá 6% de desconto. Se pagar até o dia 28 de fevereiro, a redução é de 3%. Até 31 de março, o desconto é de 1%.

A consulta dos valores já está disponível no site e aplicativo do IPVA. Zero Hora criou uma calculadora que simula o valor das parcelas do IPVA 2025, confira aqui.

Sem SPVAT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, nesta terça-feira (31), a lei que cancela o retorno do seguro obrigatório para veículo. Com isso, o Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT) — o antigo DPVAT — não será cobrado em 2025.