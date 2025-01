"É importante especificar ao máximo o que se deseja": psicóloga dá dicas para traçar as metas de 2025

Listar pequenas tarefas pode ajudar a alcançar as metas estabelecidas. OlgaPS / stock.adobe.com

Com o início de um novo ano nesta quarta-feira (1°), é época de definir as metas para o período. Entre quem vai começar 2025 pegando papel e caneta para decidir sobre as ações do futuro, é necessário olhar para trás e analisar o que foi realizado, apontam especialistas.

No começo do ciclo de 365 dias, é comum as pessoas iniciarem um processo de avaliação e planejarem o novo ano que os espera. Esse movimento é incentivado por hábitos que se deseja abandonar, ou por alguma área da vida que gera insatisfação, aponta a psicóloga especialista em terapia sistêmica, Isadora Cechin Filipiack.

— A passagem de um ano para outro é um marco temporal que costuma deixar as pessoas mais reflexivas sobre suas vidas e sobre o período que se encerra. A mudança de um ano não é sinônimo de uma vida melhor. Para que isso aconteça, é necessária uma mudança de comportamento — afirma.

Ela acrescenta ainda que é comum que as pessoas tenham um alto pico de motivação durante o planejamento das metas. Porém, para que o objetivo não se torne uma frustração, é essencial estabelecer ações realistas.

Muito além de construir novos propósitos, também é necessário avaliar o que é possível fazer para que as mudanças se concretizem. A psicóloga explica que muitas pessoas acabam se frustrando por não alcançarem as metas e deixam os sonhos caírem no esquecimento.

— Para atingir o que se quer é necessário organização, disciplina, planejamento e constância. Mas também é importante compreender que a vida não é linear. Imprevistos podem acontecer, por isso é importante jamais esquecer do autocuidado e da autocompaixão. É importante lembrar que a saúde mental é o grande pilar de uma vida plena e realizada — enfatiza Isadora.

Como criar metas para 2025?

Além de estipular as metas que se deseja para o próximo ano, listar pequenas tarefas que ajudem a alcançar os objetivos escolhidos é uma ótima ferramenta. É importante especificar ao máximo o que se deseja, ensina a psicóloga:

— Por exemplo, ao invés de anotar algo como "fazer exercício em 2025", você pode estipular "ir na academia, pelo menos, três vezes por semana" e definir qual horário você irá treinar. Vale considerar onde você está hoje e onde você quer chegar. Conforme for alcançando a meta pode até ir aumentando o desafio.

A especialista também orienta separar os projetos por áreas da vida, como profissional, pessoal, familiar e financeiro.