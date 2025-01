Furtos de cabos de energia causam falta de água em Passo Fundo; Corsan diz que há dificuldade no monitoramento

Furtos de cabos de energia elétrica ocasionaram falta de água em Passo Fundo no ano de 2024.

Nos últimos meses, Passo Fundo tem enfrentado uma situação que prejudica o abastecimento de água em diversos bairros da cidade: furtos de cabos de energia elétrica . Os delitos causam interrupções no fornecimento de água e prejudicam o cotidiano dos moradores.

De acordo com o gestor de Relações Institucionais da Regional Planalto da Corsan, Aldomir Santi, os furtos de cabos elétricos, tanto na área pública quanto em instalações da própria Corsan, têm sido frequentes em algumas regiões do município . É comum que aconteçam em locais estratégicos, como estações de tratamento e bombeamento de água.

A principal consequência dos furtos é a paralisação ou dano nas bombas e sistemas de pressurização de água . Um dos exemplos é o caso da estação de bombeamento da Rua Major João Schell, onde criminosos roubaram cabos essenciais para o funcionamento do sistema de pressurização.

— O furto, em valor, não é significativo, mas o impacto para a população é enorme. Muitas vezes os consumidores que estão mais distantes do local do furto não percebem o que está acontecendo, mas acabam sofrendo as consequências, como a falta de água em suas residências — afirmou Santi.