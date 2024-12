Trindade do Sul deve se tornar a primeira cidade do norte gaúcho a atingir meta de tratamento de esgoto

Com a inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), na manhã desta sexta-feira (27), o município de Trindade do Sul, no norte do Estado, deu um importante passo em direção à universalização do saneamento básico. A obra, com investimento de R$ 8 milhões em recursos da Corsan, do município e do governo federal, por meio de convênio com a Fundação Nacional da Saúde (Funasa), fará com que cerca de 6 mil habitantes da cidade sejam beneficiados, permitindo que mais de 60% da população tenha acesso ao tratamento de esgoto sanitário.

A estimativa é de que, com as futuras expansões, Trindade do Sul venha a ser primeira cidade da Regional Planalto a atingir o percentual mínimo de 90% de cobertura do serviço de esgoto, conforme determina o novo marco regulatório do saneamento.

Conforme o gestor de relações institucionais da Regional Planalto da Corsan, Aldomir Santi, a obra não apenas atende a uma necessidade urgente da comunidade, mas também é um reflexo do trabalho conjunto entre o município, a Corsan e o governo federal.

— Hoje, nós temos esgoto coletado e tratado em Passo Fundo e Carazinho. E agora estamos inaugurando essa importante obra aqui em Trindade do Sul, a qual terá a maior cobertura dos 70 municípios da nossa regional — destaca Santi.

A cidade, que já possui infraestrutura de coleta em várias áreas, terá em breve uma expansão da rede de esgoto, com recursos já garantidos para a implantação de redes coletoras nas demais localidades.

— Nosso objetivo é que Trindade seja uma das primeiras a alcançar a universalização, oferecendo esse benefício para toda a população —afirma o gestor.

Santi destaca ainda que a implantação do sistema de tratamento de esgoto é de fundamental importância para a saúde pública e preservação do meio ambiente. Com a nova estação, será possível tratar o esgoto de forma eficiente e com menor impacto ambiental. O esgoto, após ser tratado, será liberado nos parâmetros exigidos pela norma reguladora, garantindo a preservação dos recursos hídricos da região.

A Estação de Tratamento de Esgoto de Trindade do Sul adota o sistema de Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (RAFA), um processo biológico que utiliza bactérias para decompor a matéria orgânica do esgoto. Esse processo é complementado por filtros e desinfecção com produtos químicos, garantindo que o efluente seja lançado de volta ao meio ambiente dentro dos parâmetros exigidos.

Qualidade de vida para a comunidade

O gestor acrescenta que a obra também traz benefícios diretos para a qualidade de vida dos moradores. Além de melhorar as condições sanitárias e reduzir a proliferação de doenças, o sistema de esgoto contribui para a valorização imobiliária da cidade, tornando os imóveis mais atrativos para investidores e futuros moradores.